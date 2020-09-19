شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة كاذبة.. انتعاش سوق الإنتاج الفنى في مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها فى اختلاق الأكاذيب، زعمت قناة الجزيرة أن سوق الإنتاج الفني فى مصر يعانى من احتكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولذلك فجميع المنتجين فى منازلهم بدون عمل.. فما هو رأى المنتجين فى ذلك؟

مها سليم، أنتجت أعمالا كثيرة منها "شبر ميه" بالشراكة مع المتحدة رأت أن "الجزيرة" تحاول إفساد المشهد الفنى المصرى الذى يحارب تأثره بفيروس كورونا كباقى دول العالم.

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أما المنتج تامر مرتضى مالك شركة "أروما"، فدلل على كذب "الجزيرة" بعمله حاليا على تصوير أكثر من عمل فنى مثل مسلسل "إلا أنا" و"تحقيق" وتحضيره لمسلسل "الملك" لعرضه فى رمضان 2021 .

والمنتج أحمد عبد العاطى وصف أكاذيب الإخوان و"الجزيرة" بالمثيرة للضحك، مدللا بأعماله التى عرضت مثل "نصيبى وقسمتك" و"لما كنا صغيرين" بالإضافة لمشروعات فنية يعكف عليها الآن.

في حين نفى المنتج جمال العدل وجود الاحتكار فى الفن وتحضيره لمسلسلات رمضان 2021 بعد نجاح مسلسلي "خيانة عهد" و"بـ100 وش".