شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شعراء و4 ملحنين فى ألبوم "خليك فولاذى" الجديد لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز النجم تامر حسنى بتقديم أسماء جديدة يتعاون معهم لأول مرة فى مختلف المجالات بأغنياته الجديدة، حيث يقدم 9 أسماء فى ألبومه "خليك فولاذى" الجديد لم يسبق له التعاون معهم، فى الكلمة واللحن منهم من يظهر لأول مرة على الساحة، ومنهم من تعامل مع فنانين قبل أن يتعامل معه، فى السطور التالية نتعرف عليهم هما كالآتي.

أحمد حسن راؤول

يعد أحمد حسن راؤول، واحد من أهم شعراء الوطن العربي، وتعامل مع كبار الأغنية مثل الكينج محمد منير، وعمرو مصطفى، وبلاك تيما، ورنا سماحة، وهايدى موسى، وأكرم حسنى، ونسمة محجوب، ويظهر راؤول مع تامر حسنى فى أغنية بعنوان"اختراع" مع محمود العسيلى، التى لحن أحمد زعيم،وتوزيع وسام عبد المنعم.

محمد القاياتى:

الشاعر محمد القاياتى هو الآخر يتعاون للمرة الأولى مع النجم تامر حسنى من خلال أغنية، من ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، ويقدمها تامر بشكل مختلف وجديد عليه عن أعماله السابقة، حيث تعاون القاياتى مع عدد من الفنانين منهم الهضبة عمرو دياب، إليسا، وهيثم شاكر، وأنغام، ومحمد محسن.

حمادة السيد

يتعاون تامر حسنى مع الشاعر حمادة السيد من خلال أغنية متناولاً فيها موضوعا اجتماعيا حول تناقضات الحياة، من ألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس، ولكن حماده سبق تعاون أيضا مع المطرب مصطفي قمر في ألبوم ضحكت ليا بأغنية "نفس الإحساس بالميللي".

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محمد محسن:

يتعاون الشاعر محمد محسن لأول مرة مع تامر حسنى فى أغنية بعنوان "بحبك"، من ألحان محمد سراج، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة.

بلال سرور:

بلال سرور هو من أشهر الملحنين له العديد من النجاحات فى التعامل مع عدد المطربين أبرزهم عمرو دياب، وسميرة سعيد، ورامى جمال، جنات وغيرهما، ويظهر لأول مرة بلال مع فى ألبوم بأغنية، من كلماته، وكان قد تعاون مع تامر من قبل في أغنية من ألحانه وتوزيعه تحمل اسم "عيش بشوقك"، من كلمات مصطفي حسن.

أما الملحنين: الملحن مديح محسن:

مديح محسن ملحن شاب، يشارك فى ألبوم النجم تامر حسنى، حيث يتعاون معه للمرة الأولى بأغنية من كلمات حماده السيد، وتوزيع أمير محروس، وعلى مدار سنوات الأخيرة شهدت بداياته وانطلاق حياته الفنيه، حيث تعاون مع عدد من الفنانين منهم جنات، حميد الشاعري، محمد محسن، وفريق واما، ورامى صبرى وأخرهم محمد محيي بألبوم الجديد وغيرهم.

محمد سراج:

يتعاون تامر حسنى لأول مرة مع المطرب والملحن محمد سراج نجم ستار اكاديمي بأغنية تحمل اسم "بحبك" بطابع رومانسي من ألبوم الجديد، من كلمات محمد محسن، وتوزيع الموسيقى توما.

محمد حمزة:

كما تعاون تامر حسنى فى ألبوم جديد لأول مره مع المطرب والملحن محمد حمزة فى أغنية من كلمات محمد القاياتى، وتوزيع أمين نبيل، وجيتارات باسم سعيد.

محمد جمال:

يظهر الوجه الجديد الملحن محمد جمال فى ألبوم تامر حسنى جديد، بأغنيه تحمل اسم "أنت لوحدك"، من كلمات رمضان محمد، وتوزيع الموسيقى إلهامى دهيمة.