شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أنغام تطلق تحدى "بحبك وبرتاحلك" على تطبيق "Tik Tok" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الفنانة أنغام، اليوم السبت، تحديًا جديدًا على تطبيق "Tik Tok" بعنوان "بحبك وبرتاحلك" وذلك بعد أقل من شهر من طرحها كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك" التي طرحتها على يوتيوب في أغسطس الماضي، فيما حثت أنغام جمهورها على المشاركة في التحدي عبر التطبيق الاجتماعي.

وأغنية "بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.

وفي وقت سابق، انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجى الجديد والذى يحمل اسم "مزح"، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "الماستر جاهز ألبومي الخليجي الجديد مزح".

Advertisements

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخراً عن عمل جديد يجمعها برئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلفا، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".