"تعظيم سلام" تعيد نجاة الصغيرة الى الغناء

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"الخليج 365" من بيروت: قررت الفنانة المصرية نجاة الصغيرة الخروج من عزلتها والعودة الى الغناء من خلال أغنية وطنية بعنوان "تعظيم سلام" سيتم طرحها في الإحتفال الخاص بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر.

ولفت ملحن الأغنية الموسيقار صلاح الشرنوبي إلى أنه "عرضها على الفنانة المعتزلة منذ أكثر من عام، وكان من المقرر أن تطرح وقتها، ولكنها تأجلت بسبب الظروف".

وأغنية "تعظيم سلام" من كلمات صفوت زينهم، وتوزيع موسيقي محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي.

وتقول كلماتها: "تعظيم سلام.. لجيش بلادي.. خير جنود الأرض.. دولا حماة العرض.. دولا ولادنا.. وحمى بلادنا.. جوه قلوبهم فرض.. دولا ع الجبهة وحوش.. جيش بيساوي جيوش.. اللي يفكر يوم يعادينا يبقي ميعرفهوش..تعظيم سلام..لجيش بلادي. محروسة بيه بلادي".

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وكانت نجاة الصغيرة أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002، لكنها عادت في عام 2017 بأغنية "كل الكلام"، وهي كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجي ومن إخراج هاني لاشين.

وتعتبر الصغيرة من أشهر مطربات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أبرز أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف.