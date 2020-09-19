شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يعود لتصوير فيلمه RED NOTICE وسط تدابير احترازية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم العالمي داوين جونسون لاستكمال أعماله الفنية بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرص على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة من وراء كواليس تصوير فيلمه الجديد RED NOTICE، وسط تدابير احترازية قوية حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يرتدي كمامته الطبية برفقه مدير التصوير.

ووجه النجم العالمي رسالته لمتابعيه بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والتدابير الاحترازية قائلاً "لقد تغير العالم وكذلك تغيرت خطتنا، وعدنا رسمياً لتصوير فيلم RED NOTICE، الأسبوع الأول من العمل مثمر للغاية وسط التزام كبير من طاقمنا بطرق الوقاية، وطبقنا أكثر الطرق صرامة في هوليوود من أجل الاستمرار في التصوير وعدة التوقف فيما بعد".

فيلم "Red Notice" وهو فيلم كوميدي أكشن من إنتاج "Netflix"، وبطولة رايان رينولدز وجال غادوت وداوين جونسون، التصوير في أتلانتا خلال يناير الماضي، وقد توقف الإنتاج في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في جميع أنحاء العالم.