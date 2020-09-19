صلاح عبد الله يهدد بمقاطعة كرة القدم بسبب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: هدد الفنان صلاح عبد الله، بمقاطعة متابعة ومشاهدة كرة القدم بسبب فريق الزمالك، إذا لم يأخذ بطولة إفريقيا القادمة.

ونشر صلاح، صورة له عبر حسابه على تويتر، وعلق ساخرًا،: "لو الزمالك ماخدش أفريقيا .. هبطّل ألعب كورة".

وكان فريق الزمالك، قد خسر مواجهته أمام فريق أسوان في الدوري، وتوج الأهلي عقب انتهاء المباراة بطلاً للدوري للمرة الـ 42 في تاريخه.

يذكر أن، صلاح عبد الله، شارك في دراما رمضان 2020، في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق".



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