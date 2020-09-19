مصطفى قمر يعلن وفاة والد صديقه..ويعلق:" أبي الثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان مصطفى قمر، عن وفاة والد أحد الأصدقاء وعشرة عمره، مؤكدًا أنه كان بمثابة والده الثاني.

ونشر قمر، صورته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توفى إلى رحمة الله المهندس العظيم والأب الحنون حمدي عبد الرحمن والد أخي وصديقي وعشرة عمري الأستاذ حمادة عبد الرحمن .. ربنا يصبره ويصبر عائلته الكريمة، أدعوله بالرحمة، جزاكم الله خيرًا لقد كان بمثابة أبي الثاني ربنا يجعل مثواه الجنة".

يذكر أن، مصطفى قمر، أعلن في تصريحات صحفية سابقة،عن انتهاء السيناريست زينب عزيز من كتابة الجزء الثاني من فيلم"حريم كريم"، والذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ عرض "فين قلبي".