شيماء سيف ترقص على أغنية "أماكن السهر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها تظهر خلاله وهي ترقص على أغنية "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب.

ونشرت شيماء سيف، مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت: "أماكن السهر في عز الشمس عادي يعني".

ونال فيديو رقص شيماء سيف على أنغام "أماكن السهر" إعجاب الآلاف من متابعيها في غضون دقائق من نشره.

من ناحية أخرى، بدأت شيماء سيف تصوير مسلسلها الجديد "بالقوة" والذي يعتبر أولى بطولاتها المطلقة، وانطلق العمل بمشاهد حكاية تحمل اسم "في بيتنا روبوت" تأتي في 15 حلقة من تأليف السيناريست أحمدي محمدي، بمشاركة النجوم: هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ضيوف الشرف.

وشاركت شيماء سيف مؤخرا في بطولة مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، مع النجوم محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي وغيرهم، والذي عُرض على منصة شاهد vip.