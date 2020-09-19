صور.. محمد عبد الرحمن يحضر عرض مسرحية "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان محمد عبد الرحمن، على حضور عرض مسرحية "علاء الدين"، وتهنئة أسرة المسرحية على نجاحها. ونشر عبد الرحمن، صورا له مع أسرة المسرحية، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "اتشرفت واتبسطت جداً بحضور مسرحية علاء الدين للنجم الكبير أحمد عز وكل الزملاء الحبايب المشاركين في المسرحية والأستاذ مجدي الهواري.. شكراً على حسن استقبالكم بجد كان يوم حلو". مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري وبطولة أحمد عز، تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري.

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