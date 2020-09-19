وفاة الفنانة نفيسة محمد محمود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت الفنانة السودانية آمال مصطفى، خبر وفاة الممثلة القديرة نفيسة محمد محمود، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتبت آمال "رحلت اليوم الممثلة القديرة نفيسة محمد محمود، الرائدة المسرحية، صاحبة العطاء المتواصل.. السنينة الجميلة المرحة, كل التعازي لأهلها ولأسرة الدراميين في هذا الفقد الكبير" .
عُرفت نفيسة بأنها نجمة الدراما السودانية ورائدة في عالم المسرح، من بين أشهر أعمالها: "بامسيكا"، و"الزوجة نمرة 2"، و"عشا مع الوزير"
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