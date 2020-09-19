بعد ظهورها بالحجاب.. داليا إبراهيم.. قدمها محمد صبحي وهذا الفيلم أجرأ أدوارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت الفنانة داليا إبراهيم مرة أخرى، وعادت للتواصل مع جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وذلك منذ اتخاذها قرار باعتزال الفن في يونيو الماضي.

ونشرت داليا صورتين لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، ظهرت فيها مرتدية "الحجاب".

الفنانة داليا إبراهيم حصرها المخرجون في معظم أعمالها في دور الفتاة الرومانسية الرقيقة بسبب ملامحها الهادئة، ولكنها استطاعت التمرد على هذا النوع، من خلال مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا"، إذ وصف دورها بالفيلم بأنه الأجرأ في مسيرتها.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن داليا إبراهيم:

- الفنانة داليا إبراهيم من مواليد مدينة القاهرة، عام 1974.

- حصلت داليا على ليسانس آداب قسم المسرح.

- انضمت لفرقة الفنان محمد صبحي، بعدما اختارها للمشاركة في مسرحية "بالعربي الفصيح" عام 1991، ثم شاركت معه في مسرحية "ماما أمريكا".

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- بدأت داليا إبراهيم مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسلات "وما زال النيل يجري"، "المزاد".

- عرفها الجمهور من خلال شخصية "فيروز" في المسلسل الشهير "يوميات ونيس"، بطولة الفنان محمد صبحي.

- شاركت داليا إبراهيم في أول فيلم سينمائي لها عام 1995، وهو "قشر البندق".

- من أبرز أعمال داليا إبراهيم التليفزيونية "سعد اليتيم"، "الليل وآخره"، "كناريا وشركاه"، "أبيض في أبيض"، "الست أصيلة"، "ليالي"، "ابن موت"، غيرها من الأعمال.

- شاركت داليا إبراهيم في عدة أفلام منها "كلمني شكرًا"، "القتل اللذيذ"، "هارمونيكا".

- كانت الفنانة داليا إبراهيم، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اعتزالها الفن، وكتبت: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".

- وكان آخر مشاركاتها الفنية عام 2016، في مسلسل "جراب حواء"، وهو من بطولة عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبدالمنعم.