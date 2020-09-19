تراند اليوم : نجاة الصغيرة تعود للغناء بأغنية هدية للمصريين

تعود المطربة المصرية، نجاة الصغيرة، للغناء بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية بطرح أغنية جديدة الشهر المقبل، والتي أشار ملحنها، الموسيقار صلاح الشرنوبي، إلى أنها "هدية للمصريين".

وأعلن الشرنوبي انتهاء نجاة الصغيرة منذ فترة من تسجيل الأغنية، التي تحمل اسم "تعظيم سلاح"، وسيتم طرحها في الاحتفال الخاص بانتصار السادس من أكتوبر عام 1973، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.



ولفت صلاح الشرنوبي إلى أنه "عرض الأغنية على نجاة الصغيرة منذ أكثر من عام، وكان من المقرر أن تعرض وقتها، ولكن تأجلت بسبب الظروف التي مررنا بها".

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وأغنية "تعظيم سلاح" من كلمات صفوت زينهم، وتوزيع موسيقي محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي.

يشار إلى أن نجاة الصغيرة، عادت للظهور من جديد، في شهر يوليو، بعد تصدع العمارة التي تقطن فيها، وهي عمارة "الشربتلي" الكائنة في حي الزمالك بالقاهرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الفنانة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب 4 سنوات، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

وكانت نجاة الصغيرة أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002، وتعتبر من أشهر مطربات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أبرز أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف.