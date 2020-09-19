فيديو .. وصلة رقص لـ فيفي عبده على أنغام جر ناعم

نشرت النجمة فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت فيفي من خلاله في وصلة رقص Advertisements شرقي، وذلك على أغنية جر ناعم للفنانة هدى. شرقي، وذلك على أغنية جر ناعم للفنانة هدى. وأغنية جر ناعم من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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