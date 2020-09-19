أحمد زاهر: دخلت كلية التجارة رغمًا عني

قال الفنان أحمد زاهر إن أهله رفضوا دخوله مهنة الفن، قائلًا: جدتي كانت بتقولي هتبقى أراجوز مشخصاتي.

وأوضح أحمد زاهر، من خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، والمذاع عبر شاشة قناة

cbc، أنه دخل كلية التجارة رغمًا عنه، على الرغم من أنه يكره الرياضيات، وخلال سنة أولى، تقدم للدراسة في معهد الفنون المسرحية، ولكنه سقط.

وعاد مرة أخرى وقدم في المعهد وهو فى الصف الثالث التجاري، ونجح، وقام بسحب ملفه من كلية التجارة، وقدمه في المعهد، وذلك دون علم أهله، قائلًا: قضيت سنة أولى كلها فى المعهد، وأهلي لم يعملوا بذلك الأمر، وعندما علموا انضربت علقة مش هنساها.