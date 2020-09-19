أحمد زاهر: أتمنى أبطل سجائر

وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤلًا للفنانة ليلى أحمد زاهر، وذلك من خلال برنامج معاكم، والمذاع عبر شاشة قناة cbc.

وكان ذلك السؤال ضمن من خلال لعبة إلقاء

سؤال على أحدهما عن الآخر، وجاء السؤال الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر، نصًا: هل أحمد زاهر حريقة في شرب السجائر.

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ردت ليلى قائلة: نعم وهذا الموضوع بالتحديد يتعبني نفسيًا جدًا وأتمنى أن يكف عنها.

ومن ناحيتها صرح الفنان أحمد زاهر قائلًا: شرب السجائر أكتر شيء سيئ أقوم به في حياتي وأتمنى أن يساعدني الله أن أكف عنها.