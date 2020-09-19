وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤلًا للفنانة ليلى أحمد زاهر، وذلك من خلال برنامج معاكم، والمذاع عبر شاشة قناة cbc.
وكان ذلك السؤال ضمن من خلال لعبة إلقاءسؤال على أحدهما عن الآخر، وجاء السؤال الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر، نصًا: هل أحمد زاهر حريقة في شرب السجائر.
ردت ليلى قائلة: نعم وهذا الموضوع بالتحديد يتعبني نفسيًا جدًا وأتمنى أن يكف عنها.
ومن ناحيتها صرح الفنان أحمد زاهر قائلًا: شرب السجائر أكتر شيء سيئ أقوم به في حياتي وأتمنى أن يساعدني الله أن أكف عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر: أتمنى أبطل سجائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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