فيديو .. مراحل تطور أحمد فهمي من الطفولة إلى الرجولة

نشر الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
ونشر أحمد فهمي فيديو له يجمع بين صورته في مرحلةالطفولة وكبره إلى سن الرجولة والرشد، وعلق عليها قائلًا: لا تكبر، إنه فخ، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعلق الفنان محمد نور عليه قائلًا: أنت مش أنت وأنت جعان حبيبي فهمي .
يذكر أن أحمد فهمي ينتظر عرض مسلسله الجديد إسود فاتح، بطولة هيفاء وهبي روجينا، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نورالدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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