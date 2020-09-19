تعرف على نصيحة لطيفة لـ جمهورها

وجهت الفنانة لطيفة نصيحة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشرت لطيفة فيديو جديد لها،

وعلقت عليه قائلة: صباح الخير، حبوا الحياة و تفائلوا بالخير ، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرًا فيديو كليب بعنوان خليني، من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عقب طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

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