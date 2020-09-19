حنان مطاوع تُرشح لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا

رُشحت الفنانة حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن دورها في فيلم قابل للكسر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشرت حنان مطاوع صورة الأفيش الرسمي للفيلم، وعلقت عليها قائلة: إترشحت لجائزة أفضل ممثلة

فى أفريقيا عن دورى فى فيلم "قابل للكسر"، مش هقدر أوصفلكم سعادتى طبعاً، شكر خاص للمخرج أحمد رشوان للترشيح، يارب أكون دايماً على حسن ظنكم، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لها الفوز بالجائزة، وعلقت الفنانة نانسي صلاح عليها قائلة: تستاهلي الخير كله.

يذكر أن فيلم قابل للكسر من بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، من تأليف وإخراج أحمد رشوان.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع حكاية أمل حياتي ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، بطولة بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، من تأليف أمين جمال و شريف يسرى، إخراج أحمد حسن.