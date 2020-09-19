شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
وظهرت ليلى علوي من خلال الفيديو على إحدى الشواطئ وهى تودع البحر، وعلقت عليها قائلة: باي باي يا بحر، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى مسلسل"هي ودافنشى"، والذى حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه في شهر رمضان 2016 ، من بطولة: خالد الصاوى، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، بيومى فؤاد ، من تأليف: محمد الحناوي، وأخراج: عبد العزيز حشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ليلى علوي تودع البحر في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.