فيديو.. ليلى علوي تودع البحر في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وظهرت ليلى علوي من خلال الفيديو على إحدى الشواطئ وهى تودع البحر، وعلقت عليها قائلة: باي باي يا بحر، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى مسلسل"هي ودافنشى"، والذى حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه في شهر رمضان 2016 ، من بطولة: خالد الصاوى، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، بيومى فؤاد ، من تأليف: محمد الحناوي، وأخراج: عبد العزيز حشاد.

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