ذكرى وفاته.. محطات فى مشوار جميل راتب

مرت أمس الذكرى السنوية الأولى رحيل فنان من نوع مختلف وهو الفنان جميل راتب هذا الفنان الموهوب بالفطرة بدايته كانت مختلفة حيث نعلم ودرس وامتهن التمثيل من باريس من خلال فرقة الكوميدى فرنسيس.

وجسدياً، فدار شخصية الوزير الفاسد فى فيلم طيور الظلام، كما شارك الفنان الراحل فى بطولة

عدد من المسلسلات التليفزيونية منها رحلة المليون، سنبل بعد المليون يوميات ونيس، الراية البيضاء، ولا ننسى دور رشوان بك فى مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام، رحم الله جميل راتب الذى رحل عن دنيانا يوم 19 سبتمبر 2019، وفى حقبة الستينات شارك فى مجموعة كبيرة من الأفلام الفرنسية. ولكن بداية شهرته فى مصر كانت 1976 حينما شارك فى بطولة فيلم الصعود إلى الهاوية، حيث جسد شخصية الضابط اليهودى الذى جند مديحة كامل. ومن أبرز أدواره أيضًا دور بهظى بك تاجر المخدرات فى فيلم الكيف. ولا ننسى ادواره المختلفة فى افلام شعبان تحت الصفر وحب فى الزنزانة.