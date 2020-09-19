"فيديو.. عمر كمال يطرح أحدث أغنياته"الجدع

طرح الفنان عمر كمال أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم الجدع، والأغنية من فيلم زنزانة 7، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
ونشر عمر كمال فيديو الأغنية وعلق عليهاقائلاُ: أغنية الجدع، من فيلم زنزانة ٧، إنهاردة على قناتى الرسمية، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الأغنية.
الجدير بالذكر أن فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد التهامى،
يذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية هنعمل لغبطيطا، من كلمات إسلام المصري، ألحان حسن شاكوش، توزيع إسلام ساسو، كما شارك الفنان حسن شاكوش في غناء الأغنية.
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