تصدرت الفنانة داليا إبراهيم، موقع البحث الشهير "جوجل" مصر، مساء اليوم السبت، بعدما نشرت صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا،بأكثر من 20 ألف عملية بحث مختلفة خلال الساعات الماضية.
داليا إبراهيم، المعتزلة العالم الفني خلال الثلاثة الشهور الماضية، بعد 29 عامًا من الفن، للتفرغ لحياتها الشخصية
وكانت قد أعلنت داليا إبراهيم، اعتزال التمثيل، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل "الفيس بوك"، قائلة :" قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7مسرحيات 5افلام قصيرة 3افلام طويله عددمن الدوبلاج شكرا".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم اعتزالها الفن.. داليا إبراهيم تعود للجمهور عبر بوابة "جوجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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