بيرلو يحسم الجدل حول انضمام سواريز الى يوفنتوس

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2020 7:09 مساءً

حسم أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، الجدل حول التقارير التي اشارت الى انضمام الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إلى ”اليوفي“ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم سواريز بإمكانية الانتقال إلى يوفنتوس، خاصة بعدما وصل إيطاليا الخميس الماضي، وعبر اختبار اللغة الإيطالية للحصول على الجنسية.

وقال بيرلو عن صفقة ضم مهاجم لرفيقه في تصريحات بمؤتمره الصحفي قبل مواجهة سامبدوريا، غدا الأحد: ”ينتظر الجميع هنا صفقة المهاجم، لكن ما زال هناك وقت طويل لنقطعه في سوق الانتقالات ولسنا في عجلة من أمرنا“.

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وعن إمكانية ضم سواريز، شدد: ”يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للحصول على جواز سفر إيطالي، لذا فمن غير المرجح انضمامه إلينا في يوفنتوس“.

وكان النادي الإيطالي قد أنهى جميع الأماكن المتاحة لتسجيل اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا يمكن لسواريز الانضمام إلا إذا حصل على الجنسية الإيطالية، وهي عملية تحتاج لبعض الوقت.

وحسب عدة تقارير، فقد طلب ”اليوفي“ من اللاعب الأوروغوياني المخضرم البحث عن نادٍ آخر للانتقال إليه في سوق الانتقالات الحالية؛ لأن تركيز نادي السيدة العجوز ينصب الآن على ضم إيدين دجيكو، مهاجم روما.

وانتقل بيرلو للحديث عن رحيل غونزالو هيغواين ومستقبل سامي خضيرة، موضحا: ”أخبرنا غونزالو بأنه يريد المضي قدمًا في مسيرته الكروية، لذلك توصلنا إلى اتفاق بالتراضي“.

وأردف: ”سامي لم يتعافَ بنسبة 100% من إصابته، لذلك عندما يكون متاحًا، سنرى ما يمكننا القيام به تجاهه“.