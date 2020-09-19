تراند اليوم : بالفيديو – إيمي سمير غانم مبهورة بفيلم “توأم روحي”

أوضحت الفنانة إيمي سمير غانم سبب عدم نشرها أي منشور عبر حساباتها مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال زوجها الممثل حسن الرداد.

قالت إيمي سمير غانم: “أخجل من مدح أعمال حسن الرداد، ولكن فعلا فيلم (توأم روحي) فيلم مختلف وجميل وأنصح الجميع بمشاهدته، فهو عمل لم نشاهد مثله منذ فترة طويلة”، وذلك في برنامج “مساء dmc” الذي يقدمه رامي رضوان وحل فيه حسن الرداد ضيفا.

وأكدت إيمي أن سبب غيابها عن الفن هو انتشار فيروس كورونا فهي تخشى التواجد في تجمعات كبيرة.

فيلم “توأم روحي” بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.