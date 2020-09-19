تراند اليوم : منة فضالي: واجهت صعوبات بسبب «زنزانة 7» و خطوة جريئة مني

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها بطرح فيلمها الجديد ” زنزانة 7″ في دور العرض السينمائي.

وتحدثت فضالي، عن شخصيتها في الفيلم، مشيرة إلى أنها تجسد دور فتاة باسم “شجن”، وهي راقصة وتمر بعدة ظروف ومشكلات منها حب وطمع وأشياء كثيرة.

وقالت فضالي، كانت خطوة جريئة مني اني اجسد دور راقصة، ومكنتش متخيلة اني اعمله، والمخرج اقنعني بهذا الدور، وواجهت صعوبة في بدل الرقص بسبب المقاسات، وأتمني أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

يذكر أن فيلم “زنزانة 7″، بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وأحمد التهامي ومن إخراج إبرام نشأت.