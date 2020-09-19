تراند اليوم : شاهد.. في ذكرى وفاته الثانية .. الوسط الفني نسي جميل راتب “ماحدش زار قبره”

عامان على رحيل واحد من كبار الفنانين المصريين، والذي ترك أثرًا بالغًا بمشاركته في أعمالٍ سينمائية محلية ودولية وعالمية، ليحظى الفنان جميل راتب بحالة حب كبيرة من جمهور.

ومن جانبه، أكد هاني التهامي، الذي كان يتولى إدارة أعمال الفنان الراحل جميل راتب، لمدة 15 عامًا، أن أحدًا من الوسط الفني لم يزُر قبر جميل راتب طوال العامين الماضيين، قائلًا: “الأهل والمتمثلون في ابنة شقيقته وابن ابن عمه وابنة ابنة عمه، وأصدقاء من خارج الوسط، هم من يزورون جميل راتب في قبره”.

جميل راتب، الذي رحل في مثل هذا اليوم، قبل عامين، بعد صراع طويل مع المرض، استمرت رحلة عطائه لعشرات السنوات، ونجح على مدار مشواره الفني في تقديم أعمالٍ متنوعة، استطاع من خلالها أن يحتفظ بمساحة في قلوب مُحبيه.

“راتب” تحدث كثيرًا عن الموت، لا سيما في الأعوام الأخيرة، وكان دائمًا ما يؤكد أنه لا يخشى الموت، إذ قال في أحد الحوارات التليفزيونية، عندما سألته الإعلامية راغدة شلهوب، بقولها: “هل أنت خائف من مواجهة الموت؟”: “الموت بالنسبة لي هيبقى راحة، راحة من مشكلات مختلفة، زي المرض وتقدم العمر، ومشكلات الحياة، مش خايف من الموت، لكن خايف من عذاب المرض”.

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“راتب”، في حواره الأخير فسّر أسباب حرصه على تلقي العلاج داخل مصر، في أيامه الأخيرة، وعودته من فرنسا وقطع رحلة العلاج هناك، إذ قال: “الأطباء لم يستطيعوا فعل شىء نظراً لكبر سنى، رغم أنهم حاولوا تقديم حلول، وقد قبلت وضعي كما هو وفضلت العودة إلى مصر مرة أخرى، لأنني أريد أن أعيش وأموت على أرضها”.

الفنان الراحل أوصى مدير أعماله، وهو على فراش الموت، بأن يُقام له عزاء بعد وفاته، يحضره من يُحبه من الفنانين وكبار النجوم، بالإضافة إلى تجميع كل صوره والجوائز التي حصل عليها طوال حياته بمعرض خاص، حتى يظل اسمه عالقاً بذهن الجمهور.