تراند اليوم : فيفي عبده عملة ازمة في السعودية بسبب رقصها بالمايوه – اتفرج

تصدرت الفنانة فيفي عبده، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نشرها لمجموعة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ما اسفر عن اثارت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وظهرت فيفي عبده، في الصورة الأخيرة التي نشرتها عبر انستجرام، وهي ترتدي كاش مايوه أصفر قصير، خلال اجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، لتثير جدل نشطاء السوشيال ميديا.

يذكر ان فيفي عبده، اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

Advertisements

يذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.