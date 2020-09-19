تراند اليوم : بالفيديو – نانسي عجرم تتألق في أول حفل على “تيك توك”

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أول حفل أون لاين لها وذلك عبر منصة “تيك توك”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل الغنائي الذي قدمت فيه نانس عجرم مجموعة من أشهر أغانيها.

وكان من المقرر أن يقام حفل نانسي عجرم يوم 6 أغسطس، ولكنه تأجل بعد إنفجار مرفأ بيروت، ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه منصة “تيك توك” في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن نانسي عجرم ظهرت مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في فيلم وثائقي حمل اسم “الرواية الكاملة” عرض حصريا عبر منصة “شاهد vip”.

خلال الفيلم حكت نانسي وزوجها تفاصيل حادث اقتحام منزلهما في نيو سهيلة بلبنان، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، ‏سوري الجنسية، بغرض السرقة‎، في يناير الماضي.