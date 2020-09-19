تراند اليوم : يوميا ..” علي بابا والأربعين حرامي” تتألق في قاعة صلاح جاهين

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده أقوى وأجمل عروض العرائس الماريونت “على بابا والاربعين حرامي” يومياً على قاعة صلاح جاهين عدا الثلاثاء.

ويأتي ذلك مع التزام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض .

وصرح المخرج عبد المنعم محمد مدير فرقة تحت ١٨، إنه نتيجة تزاحم الجمهور ومنعه من دخول العرض لوصول قوة استيعاب القاعة إلى النسبة المسموح بها وهى ٢٥%، قرر المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني ، إقامة حفلتين يوميا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، لعرض العرائس تلبية لرغبة الجمهور ، الأولى ماتنيه ٦.٣٠م، والثانية سورايه ٨ م ، كما يشهد العرض خلال الفترتين لافتة كامل العدد.

“علي بابا والأربعين حرامي” من إنتاج فرقة تحت ١٨، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف .

العرض أداء حركي” عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور،محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل”، وأداء صوتي ” هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوي، عماد عبد العظيم، حسن الشريف”، أداء صوتي لشخصية علي بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى .