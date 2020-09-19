تراند اليوم : أسرار في حياة الراحل زكي رستم .. من أفضل 10 ممثلين بالعالم

الفنان الراحل زكي رستم كان قد اختير من قبل مجلة (باري باتش) كواحد من أفضل 10 ممثلين في العالم. عرف عنه حبه للوحدة فلم يكن له اصدقاء من داخل الوسط الفني غير الفنان سليمان نجيب والفنان عبد الوارث عسر – زكي رستم وكان يعيش وحيدا في شقة بعمارة يعقوبيان مع خادم عجوز وكلبه الوفى..

لم يتزوج الفنان ذكي رستم طيلة حياته ولكنه في شبابه احب فتاة جميلة وهي احبته واتفق معها على ان يذهب لوالدها ليخطبها منه

وفي اليوم المحدد ذهب الى منزلها ولكنه وجد ناس كثيرون وسيارات اسعاف وعلم انها قد انتحرت خوفا من رفض والدها له

فتركت هذه الحادثة اثرا كبيرا في حياته وظل وفيا لهذه الفتاة طيلة حياته حتي وفاته عام١٩٧٢ رحمه الله

عانى زكي رستم في نهاية حياته من عدد من المشاكل الصحية وفي آخر أفلامه “إجازة صيف” كان قد فقد حاسة السمع تمامًا، فكان ينسى جملاً في الحوار أو يرفع صوته بطريقة مسرحية – من أكثر المواقف المؤثرة التي تعرض لها عندما قام المخرج ليملي عليه بعض التعليمات ولكنه لم يسمعه الأمر الذي أحزنه كثيرًا وتسبب في بكائه في الأستوديو واٍعتزل بعدها التمثيل نهائياً – أصيب بأزمة قلبية حادة وتوفي في 15 فبراير عام 1972 رحم الله الفنان العملاق

زكي رستم…

ادعوا له بالرحمه