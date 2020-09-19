أصالة ترد على مهاجميها بسبب أغنية رفقاً

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"الخليج 365" من بيروت: لاقت أغنية رفقاً الخليجية من البوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد "لا تستسلم"، إنتقادات حادة أولاً لتضمنها كلمات من حديث نبوي شريف وثانياً لتكريسها فكرة ضعف النساء.

وجاء ذلك ضمن وسم #اصالة_اخرسي

والبيت الذي أثار ردة الفعل الحادة يقول فيه الشاعر محمد أبو نعمة : "رفقاً بمن عنهن قيل، إستوصوا خيراً بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

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فوجهت أصالة رسالة لمتابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "‏يبعث الله لنا رسائله.. يهزّنا يمتحن العقل فينا.. يكشف النّفوس يبعث الصّبر.. ولكنّ بسهولة قصّوى إنّ سلّمنا للصدق روحنا.. سنرى رسائل الله.. فالحمد لله الّذي غمر روحي رعاية وامتحان ‎#لاتستسلم".

لترد بشكل غير مباشر على منتقديها وتستمر بالترويج لألبومها الجديد.