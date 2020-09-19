"لاكوست" تنهي تعاونها مع مغنيي راب متهمين بالاعتداء الجنسي

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باريس: أعلنت شركة "لاكوست" الفرنسية المصنعة للألبسة لوكالة فرانس برس أنها أنهت تعاونها مع مغنيي راب تتهمهم شابات بالاعتداء الجنسي عليهن.

وقالت "لاكوست" في بيان إن "العلامة التجارية تود أن توضح أننا عندما نربط صورتنا بسفير لنا، من الواضح أن الفكرة من وراء ذلك تكمن في فتح آفاق جديدة للطرفين. لكن هذا ليس ما يحصل حاليا في فرنسا مع بعض هؤلاء ونأسف بشدة لذلك".

وأشارت العلامة التجارية إلى أنها "أوقفت التعاون مع (مغني الراب) موا لا سكوال منذ أشهر لأن سلوكه لم يعد يتلاءم مع قيم الماركة".

كذلك لفت ناطق باسم "لاكوست" إلى أن العقد مع مغني الراب روميو إلفيس "لن يتجدد".

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وكانت "لاكوست" بدأت تعاونا في 2018 مع مغني الراب موا لا سكوال الذي ظهر في ملابس عدة مصنعة من الشركة، فيما أعلن مغني الراب البلجيكي روميو إلفيس في 2019 عن تعاونه مع الماركة المعروفة بشعار التمساح الأخضر.

ويدور تحقيق في شأن موا لا سكوال (25 عاماً) منذ مطلع سبتمبر في فرنسا بتهمة "الاعتداء الجنسي" و"ارتكاب عنف متعمد" و"التهديد بالقتل" على خلفية إتهامات موجهة من ثلاث نساء. كذلك جرى التقدم بشكوى رابعة ضده في 11 سبتمبر.

كذلك اعتذر روميو إلفيس (27 عاماً) مطلع الشهر الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه "استخدم يديه بطريقة غير مناسبة مع شخص ما" ظناً منه أنه يلبي "دعوة (للتقارب الجسدي) لم تكن كذلك فعلا".