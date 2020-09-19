شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تودع البحر بمقطع فيديو.. وتعلق: بعشقه ومش عارفه أقوله باي باي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو يرصد توديعها للصيف والبحر على شواطئ الساحل الشمالي، وذلك مع قرب انتهاء العطلة الصيفية، حيث ظهرت في الفيديو على الشاطئ قائلة: "أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي".

وقضت الفنانة ليلى علوي العطلة الصيفية في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وكانت تشارك جمهورها بصور وفيديوهات خلال استمتاعها بالصيف في الساحل، ففي وقت سابق، نشرت عبر انستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى، وكتبت ليلى على الصورة قائلة:" غروب الشمس يجعلنا نشعر بالحنين إلى الماضى، ومع النظر إليه أنت من يقرر تشوفه كنهاية أو بداية".



أحدث ظهور للفنانة ليلى علوي

كما تألقت الفنانة ليلى علوي في ظهور لها على البلاج خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من الصور خلال استمتاعها بالبحر في فصل الصيف، معلقة :"والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".

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كما شاركت مؤخرا جمهورها بصور خلال قضاء إجازتها الصيفية على شاطئ البحر، وظهرت مرتدية مايوه أسود وكاش مايوه أبيض وقبعة للبحر، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "غذى روحك بالمياه المالحة ودع الرمال تعانق أصابع قدميك".



الفنانة ليلى علوي