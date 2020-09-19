شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: "المتحدة" لم تتعرض لأى منتج.. وكلنا شغالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الجناينى إن الشركة المتحدة متواجدة فى الوسط الفنى منذ 4 سنوات تقريبا، خلال تلك السنين قدمت أعمالا كثيرة منها؛ "مملكة إبليس"، "أبو عمر المصرى"، و"حكايات بنات" الجزء الرابع والخامس.

جاء ذلك ردا على ما تفعله قناة الجزيرة من نشر أكاذيب ليس لها أى أساس من الصحة، حيث ادعت أن هناك شركة واحدة فى مصر تحتكر الإنتاج الفنى.

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وأضاف الجناينى؛ يعرض لنا الآن برنامج snl بالعربى، ونحضر الآن لعمل فنى جديد، كما أننى أرى زملائى المنتجين متواجدين فى السوق بالفعل منهم على سبيل المثال المنتج تامر مرتضى وشركة أروما وجمال العدل شغال وكريم أبو ذكرى شغال وغيرهم؛ فأين الاحتكار؟!

وأوضح الجناينى أن هناك أيضا عدد من المنتجين دخلوا فى شراكة مع شركات أخرى ولم يتعرض لهم أحد ومنهم ممدوح شاهين وطارق صيام، فما تروج له الجزيرة كلام مختلق ليس له أساس من الصحة.