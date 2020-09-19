شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد الجابرى: تجربة الشراكة مع "المتحدة" مفيدة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر المنتج أحمد الجابرى حملة قناة الجزيرة الإخوانية، التى ادعت فى عدد من المنشورات احتكار السوق الفنى فى مصر واقتصاره على شركة واحدة فقط، وعبر عن اندهاشه من محاولات الجزيرة ترويجها كذبا عن المشهد الفنى فى مصر.

وقال الجابرى فى تصريح لـ"الخليج 365": المنتجين كلهم شغالين ومفيش احتكار.. وشركتى "الجابرى ميديا برودكشن" تقدمنا بعدد من المشروعات للشراكة مع المتحدة، وتمت الموافقة عليها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يتم التحضير لها مستقبلا".

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وأضاف الجابرى؛ أن الشركة المتحدة تتعاون معنا من أجل الارتقاء بالعمل الفنى ، والسوق الفنى شهد رواجا على أيديهم، وعلى من يريد التواجد التقدم بمشروع له مضمون ومعنى".

وأكد الجابرى أن تجربة الشراكة مع المتحدة مفيدة للغاية لذلك نحضر لمشروع آخر سويا ونرغب فى الإنتاج المشترك مع المتحدة كثيرا لحسن تعاونهم واحترامهم لنا، والحمد لله الدراما تسير بشكل جيد فى السنوات الأخيرة.