شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف ترقص على أغنية عمرو دياب "أماكن السهر" فى عز الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية الهضبة عمرو دياب أماكن السهر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت شيماء على الفيديو، قائلة:"أماكن السهر فى عز الشمس عادى يعنى"، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها، وبدأت الفنانة شيماء سيف تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بالقوة" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، حيث انطلق العمل بمشاهد الحكاية الأولى، التى تم الاستقرار على اسمها وهو "فى بيتنا روبوت"، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف.

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وتقدم شيماء سيف مسلسل "بالقوة" على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى "فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.