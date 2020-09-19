براد بيت يجيب برد صادم حول علاقاته النسائية المتعددة

رنا صلاح الدين - مازال الحديث مستمر عن علاقات النجم الهوليودي براد بيت العاطفية أمرا مبالغا فيه، وتحديدا منذ انفصاله عن زوجته النجمة أنجلينا جولي، في عام 2016.
وأكدت بعض التقارير في الأشهر الأخيرة، ارتباط براد بيت بنساء داخل وخارج الوسط الفنى، ورغم ذلك أنه لم يعلن فى أى وقت عن دخوله في أى علاقة.
وسبق لبراد بيت أن علق على الشائعات حول علاقاته النسائية، وذلك عندما صعد على مسرح حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الماضي.
وقال براد بيت وقتها ساخرا: "كنت أود اصطحاب والدتى للحفل لكنى خشيت أن ينشر أنها حبيبتى"، ورغم ذلك لم تكف المواقع العالمية عن نشر أخبار تكشف تفاصيل علاقات نجم فيلم "ذات مرة في هوليود".
وتؤكد التقارير في الفترة الأخيرة، أن براد بيت يرتبط بعارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتور السكى، والتي تساعده في حملة الترويج للنبيذ الخاص به.
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