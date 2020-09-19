فيديو| جاستن بيبر يحقق أرقام قياسية بعد ساعات من طرح كليب "Holy"

رنا صلاح الدين - طرح النجم جاستين بيبر كليبه الجديد الذي يحمل اسم "Holy"، بمشاركة مطرب الراب شانس ذا رابر. ويلعب بيبر دور في الكليب، عامل مناجم يتم تسريحه من المنجم. ويأتى هذ الكليب بعدما حقق كليبه السابق Popstar والذى شارك فيه دريك وdj خالد 53 مليون مشاهدة. Advertisements وحقق كليب "Holy" حتى الأن ما يقرب من 16 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" الشهير. ويحتل الكليب حاليا الترتيب رقم 20 على مستوى "تريند" موقع "يوتيوب" حول العالم.

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