بسب سلوكه الجنسي.. ملكة بريطانيا تجرد نجم هوليود من نيشان الإمبراطورية

رنا صلاح الدين - جردت الملكة إليزابيث الثانية المنتج الهوليودي هارفي وينشتاين من نيشان الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد، والذي حصل عليه في عام 2004.
ويأتي ذلك رد الفعل، وذلك علي خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة 23 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وخضع وينشتاين لعملية جراحية لإزالة انسداد القلب بعد دخوله السجن فيما قال محاميه، فى ذلك الوقت، إنه كان يعانى من آلام فى الصدر وارتفاع ضغط الدم.
ويأتي سجن المنتج الشهير، بعدما أدلت 6 نساء بشهادتهن منذ 22 يناير 2020، وأكدن أن وينشتاين اعتدى عليهن جنسيًا، الذى طالما أكد أن هذه العلاقات أتت بالتراضى وليس بالإكراه.
ووجهت إلى وينشتاين كذلك تهمة التربص الجنسى وهى جريمة جنسية خطرة تشمل الاعتداء على أكثر من شخص وكانت الرئيسية بين التهم الموجهة إليه.
وكان المنتج السينمائى الشهير هارفى وينشتاين تعافى مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى أصيب به داخل السجن.
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