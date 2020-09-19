رنا صلاح الدين - يشهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.
ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":
1- كشفت تقارير صحفية، أن سبب طلب المغنية كاردي بى الطلاق من زوجها أوفيست، هو خيانته المتكررة لها، خاصة أنها اعتادت على مسامحته سابقا.
2- دفع سلسلة تغريدات كاني ويست المسيئة مؤخرا، إدارة "تويتر"، لتجميد حسابه لمدة 12 ساعة ومسح الفيديو.
3- طرحت الفنانة العالمية ليدي جاجا الفيديو الموسيقى "911" في الساعات الأخيرة، حيث شاركت مقطع من "911" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
4- ارتفعت عائدات فيلم "تينت" في الولايات المتحدة، إلى 29.5 مليون دولار، ومن هنا أعاد صناع العرض التفكير فى إعادة الفتح من الجديد.
5- ظهر الثنائي براد بيت وجينيفر أنيستون معا، عبر حسابات مؤسسة "بنس كور"، لقراءة حية مشتركة لفيلم "Fast Times At Ridgemont High"، والذي تم عرضه أول مرة عام 1982.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة هوليود| الخيانة تدفع كاردي بي للطلاق وتويتر يعاقب كاني ويست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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