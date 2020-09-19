"تينت" يحقق أرباح قياسية في شباك تذاكر السينما الصينية

رنا صلاح الدين - حقق فيلم الإثارة والخيال العلمى "تينت"، ما يقرب من 51 مليون دولار أمريكي في الصين، وذلك خلال أسبوعين منذ عرضه هناك.

وكانت بعض التقارير، كشفت عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية للفيلم عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى حول العالم.

فيلم تينت، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

الجدير بالذر، أن شركة وارنر بروس المنتجة للفيلم، واجهت اتهامات بعدم الشفافية في تقاريرها الخاصة بشأن إيرادات فيلمها الجديد الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار.