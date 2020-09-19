متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بخوضها تجربة جديدة للمرة الأولى وطلبت منهم الدعاء لأنها تحتاج الى ذلك بسبب قلقها من هذه الخطوة.
ونشرت بلقيس مقطع فيديو أعلنت خلاله عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة للمرة الأولى، وانشغالها في التحضير لفيديو كليب جديد سيكون من اخراجها، في أولى تجاربها الإخراجية، وقالت: “العمل خليجي وكتبت الستوري بورد والمشاهد، وحالياً في مرحلة التحضيرات النهائية، وسيتم التصوير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله”.
وعلّقت بلقيس على المقطع: “احتاج دعواتكم لي بالتوفيق”، متمنيةً التوفيق في هذا التحدي الجديد وأن ينال استحسان الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تطلب الدعاء من جمهورها بسبب الخوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.