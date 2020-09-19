فن ومشاهير

بلقيس تطلب الدعاء من جمهورها بسبب الخوف

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متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بخوضها تجربة جديدة للمرة الأولى وطلبت منهم الدعاء لأنها تحتاج الى ذلك بسبب قلقها من هذه الخطوة.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو أعلنت خلاله عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة للمرة الأولى، وانشغالها في التحضير لفيديو كليب جديد سيكون من اخراجها، في أولى تجاربها الإخراجية، وقالت: “العمل خليجي وكتبت الستوري بورد والمشاهد، وحالياً في مرحلة التحضيرات النهائية، وسيتم التصوير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله”.

وعلّقت بلقيس على المقطع: “احتاج دعواتكم لي بالتوفيق”، متمنيةً التوفيق في هذا التحدي الجديد وأن ينال استحسان الجمهور.

 

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