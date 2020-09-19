الخارجية المصرية: تركيا تستمر في التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية المزيد

استنكرت مصر الحديث المتناقض الذي يفتقد المصداقية الذي تتناول به تركيا الأوضاع في مصر، واعتبرته يهدف توجهات أنقرة الأيديولجية، في إشارة إلى حكومة "العدالة والتنمية" الإخوانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، السبت، في بيان صحفي إن "حديث وزير الخارجية التركي (جاويش أوغلو) مع قناة (CNN TURK) والذي تضمن -من بين إشارات مختلفة- تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية."





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وأكد المتحدث الرفض الكامل لهذا النهج التركي، منوها إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

ولا تزال العلاقات المصرية التركية، وتحديدا الدبلوماسية، مقطوعة منذ طرد القاهرة لسفير أنقرة بها قبل نحو 7 سنوات.

وزادت حدة التوترات بين البلدين مؤخرا بعد إرسال تركيا قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الليبية الإخوانية، ويلقى التقارب بين طرابلس وأنقرة رفضا من مصر المجاورة، ودول أخرى في المنطقة، بينما رفضت اليونان الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وطردت السفير الليبي من أثينا.

