وزير الإعلام السوداني لـ"الخليج 365": ملف سد النهضة يمر بمرحلة جمود المزيد

قال وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن حالة من الجمود تسود بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه "لا تلوح في الأفق أي بوادر من أجل بدء التفاوض حول القضايا العالقة".

وأكد الوزير السوداني عدم وجود اتصالات من أجل استئناف التفاوض حول القضايا العالقة بين الدول الثلاث.





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ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة وتشغيله، وما زال الخلاف قائما رغم بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو/تموز.

وتعثرت المفاوضات في السابق بسبب مطالبة مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.

يشار إلى أن سد النهضة، الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرًا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي تمت تحت رعاية الولايات المتحدة تارة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا العالقة.