سعر الدولار في السودان اليوم السبت 19 سبتمبر 2020

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، بواقع 5 جنيهات بالمقارنة مع تعاملات أمس الجمعة، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وكسر معدل التضخم في السودان حاجز الـ100% مع تراجع معدل الاقتصاد وارتفاع حجم الدين العام في ظل انهيار الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي.

وسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أغسطس/آب الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد على 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان بواقع 5 جنيهات ليسجل 240 جنيها، بينما استقر سعره الرسمي عند مستوى 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع بحسب شاشات التداول في بنك السودان المركزي.

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سعر اليورو والإسترليني

جاء سعر اليورو الأوروبي خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 295 جنيها، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 64.63 جنيه للشراء و64.95 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف الجنيه الإسترليني في سوق السودان السوداء، فسجل 322 جنيها، مقابل 71.03 جنيه للشراء، و71.38 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 64 جنيها، مقابل سعر رسمي في البنوك عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل 67 جنيها في السوق السوداء، بينما جاء سعره الرسمي عند 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وحقق الدينار الكويتي سعر 660 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما أظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي سعره عند 179.62 جنيه للشراء، و180.51 جنيه للبيع.