سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 19 سبتمبر 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، متأثرا بقرار مصرف لبنان المركزي بمنح البنوك والمؤسسات المالية قروضا استثنائية بقيمة 400 مليون دولار.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وبعدما تسببت النخب السياسية في ضياع أموال المودعين لدى مصرف لبنان المركزي وإفشال "الهندسة المالية" الجديدة التي اتبعها البنك لجذب النقد الأجنبي من العاملين في الخارج، لجأ لبنان إلى تسول المعونات والدعم من المؤسسات المالية والمانحين الأجانب.

وتراجع حجم الودائع والقروض في القطاع المصرفي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بقيمة 15.6 مليار دولار و9.5 مليار دولار على التوالي.

ولا يزال لبنان يعاني أزمة تخمة في الدين العام الذي بلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأنه عجز عن سداد ديون بقيمة 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس/آذار، بعد أن بلغت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

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ويحتاج لبنان بشكل حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع صندوق النقد الدولي، حيث كان يطلب 10 مليارات دولار من الصندوق ولكن توقفت المفاوضات بعد رفض شعبي لخطة الإصلاح الحكومي، ثم وردت أنباء عن خفض فاتورة دعم الصندوق للنصف تقريبا.

السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار في سوق لبنان الموازية (السوداء) ما يتراوح بين 7550- 7650 ليرة لبنانية لكل دولار.

الصرافة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد حصرا بهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.