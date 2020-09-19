شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: ما فعلته "المتحدة" أنقذ الفضائيات والمنتجين من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج جمال العدل إنه من المعروف أن التغيير فى أى مجال بالحياة يكون قاسيا أحيانا، فما حدث فى سوق الدراما التليفزيونية جاء بشكل مفاجئ، لكن فى وقته وكان مفيدا أكثر، مؤكدا أن الأمور تسير فى الطريق الصحيح، لأن القنوات هذا العام لم تتعرض لأى خسائر، وكذلك كسب المنتجون.

وأضاف العدل قائلا: أطمئن كل العاملين بالمهنة أن الأمور تسير فى طريقها الصحيح، وبالنسبة لشركة العدل جروب ليس هناك أى خناقات أو اضطهاد مثلما أشيع، فهو نظام جديد يتم تطبيقه، موضحا أن ما فعلته المتحدة أنقذ الفضائيات والمنتجين من الخسائر الباهظة.

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جاء ذلك ردا على ما تفعله قناة الجزيرة من نشر أكاذيب ليس لها أى أساس من الصحة، حيث ادعت أن هناك شركة واحدة فى مصر تحتكر الإنتاج الفنى.

يذكر أن شركة العدل جروب خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسلى "خيانة عهد"، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، وعدد كبير من النجوم منهم بيومى فؤاد وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وحلا شيحة، إخراج سامح عبد العزيز، و"بـ 100 وش"، من بطولة نيللى كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف الدسوقى ومحمد عبد العظيم، إخراج كاملة أبو ذكرى.