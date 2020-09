شكرا لقرائتكم خبر عن آشلى تيسدال تعلن خبر حملها فى طفلها الأول بعد 6 سنوات زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية آشلى تيسدال بطلة "High School Musical" عن حملها وذلك بعد 6 سنوات زواج من كريستوفر فرنش، وقد كشفت النجمة البالغة من العمر (35 عام) عن خبر حملها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" و التى تضم أكثر من 12.9 مليون شخص، ونشرت آشلى تيسدال صورتين مع زوجها لتكشف عن خبر حملها فى طفلها الأول، حيث كانت ترتدى آشلى فستان فضفاض باللون الأبيض فى حديقة منزلها، وظهرت بإحدى الصور وهى تضع يدها على بطنها وتنظر هى وزوجها لبطنها، أما فى الصورة الثانية فظهرت آشلى وكريستوفور والابتسامة مرسومة على وجههما.

وحصدت الصور التى كشفت آشلى تيسدال بهم خبر حملها أكثر من 2.1 مليون likes خلال يوم واحد فقط من نشرها على موقع الصور"إنستجرام" .

يذكر أن آشلي تيسدال بدأت مسيرتها الفنية عام 1988، ومن أبرز الأعمال التلفزيونية الناجحة: " Hellcats " و "Raising Hope " و " Before We Made It " و " The Crazy Ones " و " Truth Be Told " ، وغيرها .