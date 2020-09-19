شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المخرج المسرحى مراد منير إلى أحد مستشفيات المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف نجل المخرج المسرحى مراد منير، اليوم السبت، نقل والده إلى أحد مستشفيات المعادى، وذلك بعد إصابته بجلطة فى المخ، حيث أوضح عبر الحساب الشخصى لوالده على فيس بوك نقل والده لأحد مستشفيات المعادى بعد تواصل المسئولين بالدولة والنقابة معنا، مضيفا "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} – يوسف".

وكان يوسف مراد منير، قد تواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة النقابة، لمساعدته فى نقل والده إلى المستشفى وهو ما حدث بالفعل ويتواجد والده فى احدى مستشفيات الدقى.

يذكر أن المخرج مراد منير هو مخرج مسرحي مصري، درس في كلية الحقوق، وأخرج على مدار مسيرته الفنية العديد من المسرحيات الهامة، منها: (ملك الشحاتين ) و ( منين أجيب ناس) و ( سي علي وتابعه قفة )و (الملك هو الملك) التي تعد أنجح مسرحياته وقام ببطولتها النجم محمد منير وصلاح السعدني وفايزة كمال وحققت تلك المسرحية نجاحا كبيرا وأعيد عرضها أكثر من موسم ، كما أن المخرج المسرحى مراد منير هو زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال.

وعرض البيت الفنى للمسرح مؤخراً مسرحية "فرحة"، أون لاين على القناة الرسمية لوزارة الثقافة بموقع اليوتيوب، وذلك ضمن مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف" والتى أطلقتها وزارة الثقافة المصرية، كإحدى المبادرات التى ينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، متمثلاً فى مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، وفكرتها عبارة عن تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى تشيكوف فى إطار الاجتفال بعام مصر روسيا.