شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تدعم صديقها "فاس جى مورجان" بحضور افتتاح مطعمه فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دائما النجمة العالمية ريتا أورا على الحفاظ على علاقاتها بأصدقائها ودعمهم فى كل خطوة وهو ما تثبته ريتا البالغة من العمر ( 29 عام ) بشكل دائم، والتقطت عدسات مصورى "الباباراتزي" عدة صور للنجمة العالمية ريتا أورا خلال حضورها حفل افتتاح مطعم "The Broadway Muswell Hill" التابع لصديقها فاس جي مورجان ليلة أمس فى لندن .



ريتا اورا باطلالة كلاسيكية في لندن ريتا اورا باطلالة كلاسيكية في لندن

وظهرت ريتا أورا بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت شورت قصير من الجلد ذو اللون الأسود حمل العديد من الفصوص الفضية والخضراء، إضافة الى "جاكيت" بإحدى درجات اللون البيج وهو من تصميم دار أزياء "David Koma " ووصل سعره الى 1890 جنية إسترلينى ، ولكى تكمل اناقتها اختارت ارتداء حذاء باللون الأسود به بعض الإكسسوارات الفضية.

كما اختارت النجمة الشهيرة أن تظهر بشعر مموج ساحر ولم تنسي ان يكون مكياجها مذهلا يحدد ملامحها، ولم تتجاهل ريتا أورا إرتداء القناع خوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث يٌعرف أن ريتا تحافظ علي الإرشادات بشكل واضح.

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